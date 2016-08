Senador tem quadro estável e permanece internado em Brasília

Home

- 10:39

Da Agência Brasil



O senador Wellington Fagundes (PR-MT), que apoia o impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff, segue internado no Hospital Brasília. Ele tem diverticulite, que é uma inflamação na parede interna do intestino. Não há necessidade de intervenção cirúrgica. O parlamentar deu entrada no hospital após passar mal na noite de sábado (27), quando participava da sessão de depoimentos no processo de impeachment.

No domingo, segundo a assessoria do senador, Fagundes atendeu telefonemas e recebeu visitas, seguindo recomendação médica de absoluto repouso.

De acordo com a equipe médica, o tratamento está sendo feito por medicação intravenosa, alimentação balanceada e repouso. Hoje (29), será feita nova bateria de exames para definir o nível de recuperação. O quadro é estável, mas não há previsão de alta.

Fagundes votou pelo afastamento de Dilma, assim como nas duas votações anteriores em que a petista se tornou ré.