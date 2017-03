Senador Aloysio Nunes vai substituir ex-ministro José Serra no Itamaraty

Home

Agência Brasil

Brasília



O presidente Michel Temer escolheu o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-PR), para assumir o ministério das Relações Exteriores. Aloysio substituirá também o senador tucano José Serra, que se afastou do Itamaraty há uma semana por problemas de saúde.



Temer e o senador se encontraram no início da tarde de hoje (2), no Palácio do Planalto, para fecharem os últimos detalhes da indicação. Como novo chanceler, caberá a Aloysio Nunes representar o Brasil em compromissos internacionais e junto a embaixadas estrangeiras no Brasil, além de chefiar as delegações brasileiras no exterior. Em maio, depois que Temer assumiu a Presidência, ainda na interinidade, Nunes foi escolhido para a liderança do governo no Senado.



O anúncio foi feito nesta tarde pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Segundo ele, o parlamentar é um homem público com "larga experiência política" no Executivo e no Legislativo e possui uma "longa trajetória" em defesa das causas da diplomacia brasileira e da agenda internacional do Brasil.



"Seu período como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o Senador Aloysio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa", afirmou o porta-voz.