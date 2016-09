Senac São José oferece cursos em diferentes áreas

Home

- 14:45

Daniela Santos

São José dos Campos



Quem gosta de cozinhar, de tecnologia ou marketing tem de ficar atento. É porque o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) São José dos Campos divulgou uma lista de cursos que serão ministrados no mês de setembro.



Na área gastronômica, já estão abertas as inscrições para os cursos de “cardápio italiano”, cujo foco será as técnicas específicas das comidas, agregando todo o contexto cultural do país e “Hambúrguer Gourmet”, onde os alunos aprenderão novas técnicas para preparação de hambúrgueres, com técnicas e ingredientes diferenciados.



O campo tecnológico, que vem crescendo muito e atrai cada vez mais interessados, também oferece cursos de “Administração no Windows Server 2012”, em que os alunos serão capacitados a instalar e configurar servidores na plataforma Windows 2012. Há também a opção para “Básico em Computação Office 2013”, que oferecerá noções básicas de informática aos alunos.



A área de negócios também oferecerá probabilidades. Os interessados poderão ter “Prospecção de Clientes” por meio de técnicas específicas da área de vendas e marketing.



Quem tiver interesse em mais informações, é preciso acessar o site: www.sp.senac.br/sjcampos e/ou entrar em contato pelo telefone: (12) 2134-9000. O Senac fica na rua Saigiro Nakamura, 400, na Vila Industrial.