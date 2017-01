Senac de Campos do Jordão oferece mais de 200 vagas gratuitas para cursos

Home

- 13:39

Daniela Santos

São José dos Campos



Ano novo. Vida nova e que tal também novos conhecimentos? Duzentos e cinquenta vagas para cursos nas áreas de hotelaria, gestão e negócios e idiomas estão disponíveis em Campos do Jordão. Detalhe: Todos são gratuitos.



As aulas variam de dois a seis meses de duração e a periodicidade também vai de acordo com cada área. Na maioria deles, não é preciso ser maior de idade. Os interessados podem acessar o site do Senac e fazer o cadastro. As inscrições já estão abertas.



Os cursos disponíveis, são:



Camareira em Meios de Hospedagem, Recepcionista em meios de hospedagem, Auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos e inglês básico.



O Senac fica localizado na avenida Frei Orestes Girardi, 3549 - Vila Capivari. Para mais informações, é só entrar em contato com o número (12) 3668-3001 ou acessando o site: www.sp.senac.br/universitariocampos