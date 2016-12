Semana terá calor, chuvas e estradas lotadas na RMVale

Home

- 08:07

Segundo Cptec, cidades do Litoral Norte terão temperaturas entre 24º C e 38º C durante essa semana



Bruna Soares

São José dos Campos

A semana entre o Natal e o Ano Novo será de trânsito nas estradas, muito calor e típicas chuvas de verão para as cidades da RMVale. As temperaturas máximas podem alcançar até os 35°C em São José e Taubaté, e as expectativa é que as rodovias que levam até o Litoral Norte estejam lotadas nos próximos dias.

Segundo a previsão do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), as fortes chuvas deverão ocorrer principalmente à tarde e à noite. “A semana será com instabilidades típicas de verão, com calor e chuvas que acontecerão de forma bastante espalhadas e localizadas, entre o período da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de descargas elétricas e até granizo”, afirmou o meteorologista Caetano Mancini.

Com predomínio de sol pela manhã, esta terça-feira terá a máxima mais alta da semana em São José e Taubaté, com a temperatura chegando aos 35°C. A probabilidade de chuva é de 87%, especialmente no período da tarde.

Chuvas no período da tarde e temperaturas acima dos 30ºC são esperadas tanto nas cidades do Vale do Paraíba quanto nos quatro municípios do Litoral Norte: Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela.

Estradas. De acordo com a Concessionária Tamoios, a expectativa é de alto fluxo de veículos essa semana. Nos dias de véspera do Ano Novo, a rodovia terá uma faixa adicional no trecho de serra sentido litoral, das 13h do dia 30 até às 17h do dia 31. No domingo, a pista de subida volta a ter sua configuração normal.

As obras realizadas no trecho de serra da rodovia que liga São José a Caraguá estão interrompidas desde o dia 23 de dezembro, e serão retomadas apenas no dia 3 de janeiro.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que administra a rodovia Oswaldo Cruz, ligação entre Taubaté e Ubatuba, a expectativa é que, nos dias que antecedem o Ano Novo, o número de veículos seja quase 10% maior do que no Natal.

Os horários de maior movimentação devem ser na quinta-feira, 29, das 7h às 24h, e no dia 30, das 6h às 24. Na volta, das 6h às 24h de domingo, dia 1º, e segunda-feira, dia 2.