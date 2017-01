Semana será de tempo nublado e chuva na região

Home

2017-01

Daniela Santos

São José dos Campos



Os dias nublados, não tão comuns nesta estação do ano, devem continuar por, pelo menos, mais uma semana, de acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

A região está sob um canal de umidade, que significa uma faixa de nuvens que vem da região centro oeste e que está impedindo a prevalência do sol e, consequentemente, os dias estão mais nublados.

O meteorologista Marcos Viana explica que essa situação não é anormal, e que nesta semana, chegará outra frente fria na RMVale. "A frente fria perdeu força ontem e deve reativar na quinta-feira, 26 de janeiro, e prevalecer até o início da outra semana”, informou. Em São José dos Campos, nesta terça-feira (24) deverá fazer em torno de 26ºC e pancadas de chuva por todo o dia. Em Taubaté, a situação será semelhante e as probabilidades de chuva chegarão até 90%.

No Litoral Norte, Caraguatatuba e Ilhabela deverão ter máximas um pouco mais elevadas, mas sempre com pancadas pelo dia e na Serra da Mantiqueira, as máximas não passarão dos 22ºC e as mínimas serão de 10ºC.