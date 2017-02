Semana será de muito sol e calor nas cidades da RMVale

Home

- 15:40

Bruna Soares

São José dos Campos



A semana na RMVale será de tempo seco, calor e muito sol entre poucas nuvens. As temperaturas máximas ficarão em torno dos 33°C.



De acordo com a previsão do tempo realizada pelo CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), a umidade relativa do ar ficará entre 40% e 50%.



"Um sistema de alta pressão está chegando até o Vale do Paraiba fazendo com que os ventos impeçam a formação de nuvens de chuva. Há uma pequena probabilidade de chuva apenas para a serra, mas que ainda assim é muito baixa. O tempo continuará assim até o final de semana", afirmou o meteorologista da instituição, Marcos Vianna.



Para esta terça-feira (14), os termômetros registrarão mínimas de 20°C e máximas de 32°C em São José. Já em Taubaté, as mínimas serão de 20°C e as máximas alcançarão os 33°C.



Semana. Com tempo parcialmente nublado e sol entre poucas nuvens, os próximos dias em Taubaté terão a mesma previsão. As temperaturas mínimas serão de 20°C e as máximas atingirão os 33°C de quarta-feira até domingo. A probabilidade de chuvas é de 5%.



Já para São José haverá variação nos termômetros, a quarta-feira será de mínimas de 20°C e máximas de 33°C. A previsão se repete para a quinta-feira, mas na sexta-feira a temperatura máxima se elevará para os 34°C.



O predomínio de sol continua no sábado em São José, dia em que as míninas serão de 20°C e as máximas alcançarão os 34°C. Para encerrar a semana, o domingo terá temperaturas entre os 20°C e os 33°C.