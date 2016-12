Semana será de muito calor e chuvas na RMVale

Home

A semana entre Natal e Ano Novo será de muito calor e típicas chuvas de verão para as cidades da RMVale. As temperaturas máximas podem alcançar até os 35°C em São José e Taubaté.



Segundo a previsão meteorológica do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), as manhãs dessa semana serão de variação de nebulosidade.



"A semana será com instabilidades típicas de verão, com calor e chuvas que acontecerão de forma bastante espalhadas e localizadas, entre o período da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de descargas elétricas e até granizo", afirmou o meteorologista da instituição Caetano Mancini.



Para esta segunda-feira (26), as máximas alcançarão os 34°C e a possibilidade de chuva é equivalente a 80%.



Semana. Com predomínio de sol pela manhã, a terça-feira terá a máxima mais alta da semana em São José e Taubaté, com a temperatura chegando aos 35°C. A tarde choverá com trovoada, a probabilidade de chuva é de 87%.



A quarta-feira amanhacerá com nebulosidade variável, São José e Taubaté registrarão mínimas próximas aos 22°C e máximas de 34°C.



Chuvas no período da tarde marcarão a quinta-feira nas cidades do Vale do Paraíba, as mínimas serão em torno dos 21°C e máximas de 34°C em São José, enquanto que em Taubaté as temperaturas variarão entre os 20°C e 33°C.



No último dia da semana, a probabilidade de chuva continua alta, chegando aos 90%. As temperaturas mínimas serão de 22°C e as máximas de 34°C.



Festa. O ano novo terá baixa possibilidade de chuvas, no sábado, o índice alcança os 30% enquanto que no domingo, será de 5%. As mínimas no sábado serão de 23°C e máximas de 30°C em São José e em Taubaté, as mínimas serão de 22°C e máximas de 33°C.



Com sol entre poucas nuvens, o domigo será de temperaturas mínimas de 20°C e máximas de 29 °C em São José e em Taubaté, as mínimas serão de 19°C e as máximas de 31°C.