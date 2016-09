Semana do Trânsito terá cartões sobre segurança viária

Home

Com a comemoração da Semana Nacional de Trânsito, a CCR NovaDutra realiza, até domingo (25) nas cidades do Vale do Paraíba, a distribuição de 30 mil cartões-postais com mensagens sobre segurança viária, produzidos por alunos do 4º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, participantes do Programa Caminhos para a Cidadania.



A ação pretende, além de sensibilizar os motoristas com mensagens educativas, tem por objetivo permitir que as crianças coloquem em prática os conhecimentos adquiridos por meio das ações do Caminhos para a Cidadania.



A logística de distribuição prevê alternância nas praças de pedágio, a fim de evitar que o mesmo motorista receba mais de um cartão-postal. Na região, a entrega começa nesta segunda-feira e também será realizada na quarta-feira no pedágio de Jacareí e de sexta-feira a domingo na praça de pedágio de Moreira César.



Para que o ciclo seja encerrado de forma positiva com os alunos, a CCR NovaDutra incentiva os receptores dos cartões-postais a respondê-los, o que reforça ainda mais a importância do conteúdo das mensagens.



Os motoristas que receberem os cartões-postais e desejarem responder às mensagens poderão fazê-lo por meio do e-mail caminhos.cidadania@institutoccr.com.br. Todas as respostas serão entregues pela CCR NovaDutra às escolas e chegarão aos seus autores.