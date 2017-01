Sem previsão de ampliação, UBS Resolve tem primeira unidade

Home

- 09:10

Promessa do prefeito é levar o programa para as 40UBSs de São José dos Campos, mas não há prazo para essa ampliação

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Um remédio para aliviar os sintomas de um problema que exige tratamento de ao menos quatro anos. O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) deu o pontapé inicial ao projeto-piloto UBS Resolve na manhã dessa quarta, no bairro Galo Branco, zona leste da cidade.

Promessa de campanha do tucano, a iniciativa começa com a realização de coleta de exames na própria UBS (Unidade Básica de Saúde). Os funcionários da prefeitura irão realizar até 25 procedimentos diários na unidade do Galo Branco e os resultados serão processados no laboratório ValeClin, terceirizado da administração.

A coleta será feita diariamente, das 7h às 10h, a pacientes com consulta agendada na unidade. A ação tem como objetivo evitar o deslocamento para outros bairros e garantir que o paciente tenha o resultado do exame quando retornar ao médico.

Melhorar a produtividade da unidade, com a racionalização de recursos, além de retomar programas de prevenção a doenças como hipertensão e diabetes, são outros passos a serem dados no UBS Resolve.

Sem prazo. Embora pretenda levar o projeto às 40 UBSs da rede municipal, ainda não há prazo para ampliação para outros bairros de São José. Isso porque o governo fará uma avaliação dos procedimentos, o que inclui a análise de um índice de eficiência e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes.

A extensão do programa atenderá prioritariamente as comunidades mais distantes. “No caso da coleta de exames, a gente vai priorizar as unidades mais distantes dos postos de coleta \[do ValeClin\] que existem hoje. No bairro Novo Horizonte (zona leste), por exemplo, o posto de coleta é praticamente em frente à UBS”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde de São José, Oswaldo Kenzo Huruta, disse que as próximas semanas serão decisivas para o futuro do UBS Resolve. “Vamos avaliar os resultado, corrigir o que estiver errado e melhorar. A partir daí, vamos estudar a próxima unidade a receber o projeto”, declarou Huruta.

Pacientes. O pintor Auricélio Pereira Damasceno, de 37 anos, foi um dos primeiros pacientes a realizar exame na manhã de ontem. Morador do distrito de Eugênio de Melo, ele gostou da novidade. “Fazer o exame na própria UBS ajuda, porque fica mais perto de casa”, declarou.

O governo espera conseguir desafogar as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) quando o UBS Resolve estiver em pleno funcionamento, permitindo que esses locais priorizem, de fato, o atendimento de urgência e emergência.

Programa ainda divide opiniões

A implantação do projeto-piloto UBS Resolve divide opiniões em São José. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de São José, o vereador Elton Junior (PMDB) acredita que a novidade representa um avanço para este setor, porque “os pacientes poderão agendar consultas em qualquer dia da semana, poderão fazer a coleta de exames laboratoriais no próprio local e, principalmente, receber atendimento de pequena complexidade”.

Crítica. Já o presidente do PT em São José dos Campos, Giba Ribeiro, vê a ação como uma estratégia de marketing da gestão tucana. “Se você perguntar o que essa é essa história de UBS Resolve, ninguém sabe dizer. Vai resolver o quê? Em qual sentido? Parece peça de marketing de quem não disse a que veio”, declarou Giba.