Sem Guilherme, Cristóvão testa opções em treino

De olho no confronto contra o Sport, o Corinthians treinou nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Com problemas para formar o ataque, o técnico Cristóvão não pôde contar mais uma vez com Guilherme, que seguiu tratando dores musculares e sequer foi ao campo.



Com apenas quatro gols marcados nos últimos seis jogos, o Timão não passa por um bom momento na temporada. Em busca de um alívio da pressão vinda dos torcedores, Cristóvão teve a semana cheia para trabalhar. Ainda assim, o treinador ainda não tem certeza de qual time conseguira colocará em campo na próxima rodada do Brasileirão.



Com a dúvida sobre a situação de Guilherme, o reserva imediato deve ser Lucca, que pode entrar como titular na quinta-feira. Principal contratação do clube, Gustavo ainda não está com a forma física ideal e deverá começar no banco. A tendência é que ele entre no decorrer da partida contra o time pernambucano. A ideia da diretoria é não pressionar muito o jovem de 22 anos vindo do Criciúma.



Outro ponto de interrogação no elenco é a lateral direita. Com a Seleção Brasileira, que enfrentará a Colômbia nesta terça-feira, Fagner ainda não está confirmado como titular. Caso não tenha condições de jogo, Léo Príncipe vem treinando como titular e deve ser o substituto.



Expulso contra a Ponte Preta, Balbuena fica de fora e Vilson entrará no lugar do paraguaio na defesa. Dessa forma, o provável time titular de Cristóvão será Cássio; Fagner (Léo Príncipe), Vilson, Yago e Uendel; Cristian, Camacho e Rodriguinho; Marquinhos Gabriel, Marlone e Lucca. A partida contra o Sport está marcada para a quinta-feira, no Estádio de Itaquera, às 19h30 (de Brasília).