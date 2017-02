Sem estoque, São José receberá novas vacinas contra a febre amarela

Home

- 14:51

Bruna Soares

São José dos Campos



Com os estoques de vacinas contra a febre amarela esgotados, a Prefeitura de São José anunciou que novas três mil doses chegaram na cidade nesta quinta-feira (2).



A falta dessas doses começou após o surto que está ocorrendo no estado de Minas Gerais e os possíveis casos da doença na região, com um deles confirmado em Ubatuba.



De acordo com a administração municipal, a distribuição das novas vacinas acontecerá nesta sexta-feira (3) e estará disponível em cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, localizadas nos bairros Vista Verde (zona leste), Vila Maria (região central), Santana (zona norte), Jardim Satélite e Morumbi (ambas na zona sul).



Para evitar a perda dessas doses, já que sua validade é de apenas seis horas após a abertura do frasco, o horário de aplicação é das 10h às 16h.



Orientação. A imunização é indicada somente para as pessoas que residem em ou viajarão para áreas endêmicas ou onde ocorrem surtos da doença, como noroeste de São Paulo e estados do Norte e Nordeste, além de Minas Gerais.



A lista de regiões pode ser consultada nas unidades básicas de saúde. Não há registro de casos em São José.



A recomendação é que a vacinação contra a doença deve ser feita com pelo menos dez dias de antecedência de uma viagem, por exemplo. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), duas doses são consideradas suficientes para proteção por toda a vida.