Sem dinheiro, São Luiz cancela o tradicional Carnaval

Foliões fãs do Carnaval de São Luiz do Paraitinga estarão órfãos esse ano. Em audiência publica realizada na Biblioteca Municipal nesta segunda-feira (23), foi informado que a cidade não realizará o seu tradicional Carnaval de Marchinhas em 2017.



Segundo informou a prefeita Ana Lúcia Sicherle (PSDB), o município tem uma dívida de R$ 2,3 milhões, valor que compromete atualmente 12,78% do orçamento da cidade. Por isso, a prefeitura não conseguirá arcar com o Carnaval.



Ainda na audiência, Ana Lúcia afirmou que para o ano que vem a folia está garantida. "Em 2018 teremos um Carnaval maravilhoso", garantiu. A cidade que conta com 10,7 mil habitantes chega a receber 150 mil foliões nessa época do ano. E, para amenizar os efeitos do cancelamento em quem vive do turismo, comerciantes locais pensam em montar um festival de marchinhas de forma mais compacta.



Na internet, o assunto tem repercutido. Há foliões que lamentam o ocorrido. Outros são a favor da decisão da prefeitura e acreditam que agora seja a hora de repensar a festa tal como ela é realizada hoje. Até o momento, o ex-prefeito Alex Torres (PR) não foi encontrado para comentar o assunto.