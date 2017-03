Sem creche no Teatrão, Felicio vai para 'Plano B'

Home

- 07:33

Com nova unidade descartada, governo tucano quer ampliar vagas nas unidades já existentes na região

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Após abandonar o projeto de construção de creche, no complexo do Teatrão, na zona leste de São José dos Campos, o governo Felicio Ramuth (PSDB) passou a estudar um plano B para atender à demanda por vaga na região.

A ideia da gestão tucana é ampliar as salas de aula de unidades já existentes. A creche projetada para o Teatrão, no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), teria capacidade para 200 crianças com idade entre 0 e 3 anos.

Um pente-fino realizado pelo atual mandatário, porém, concluiu que a instalação de uma creche embaixo das arquibancadas do ginásio seria prejudicial às crianças, por conta da pouca ventilação do local.

“Na região onde funcionaria a creche do Teatrão, nós já analisamos a demanda. Hoje, seriam apenas 200 crianças aguardando na fila. Verificamos as escolas existentes na região leste e onde há possibilidade de ampliação de salas”, afirmou a secretária de Educação, Cristine de Angelis, à Logos FM. “Com as alterações, que vamos fazer neste início [de governo], conseguiremos atender a essa demanda”, disse.

Na creche projetada para o Teatrão estavam previstas 14 salas de aula, sala multiuso, refeitório, lactário, cozinha, sanitários e sala de reunião.

Contraponto. O líder do PT na Câmara de São José, vereador Wagner Balieiro, disse que somente a ampliação de salas não será suficiente para sanar o déficit de vagas na região da Vila Industrial. “Simplesmente ampliando as creches do local, conhecendo a realidade das unidades da região, é praticamente impossível. Jamais vai atingir 200 vagas”, afirmou o petista.

O parlamentar da oposição ainda defendeu o projeto de creche no Teatrão, descartado pelo governo Felicio Ramuth. “Ali era uma creche nova, específica para 0 a 3 anos, um projeto todo feito com acústica, luminosidade”, declarou.

Em fevereiro, Felicio fez uma vistoria no Teatrão, acompanhado do secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira, e de nove vereadores de sua base aliada. Na ocasião, o tucano havia apontado possíveis erros na construção da unidade escolar, que tinha previsão de ser entregue aos moradores ainda neste ano.