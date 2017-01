Segurança é desafio de Felicio, aponta comércio

Home

Pesquisa encomendada pela ACI colocou tema como principal preocupação de comerciantes de São José

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Para 21,3% dos comerciantes de São José dos Campos, melhorar a segurança é o maior desafio do novo prefeito, Felício Ramuth (PSDB), de acordo com pesquisa divulgada pela ACI (Associação Comercial e Industrial) em parceria com o Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Universidade de Taubaté.

A consulta foi feita a 438 lojistas na área central, entre o eixo da Avenida Andrôme-da, e nos shoppings CenterVale e Vale Sul, entre os dias 12 e 15 de dezembro. Em segundo lugar na pesquisa aparecem os itens desemprego e saúde, ambos com 16% entre as maiores preocupações dos empresários do setor comercial.

Em terceiro surge educação, com 11,9%. A margem de erro dessa pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Completam a lista de problemas transporte coletivo (9,4%), falta de vagas para estacionar (9,3%), trânsito (8,1%), poluição (4,3%), ambulantes (2,2%) e lojas fechadas aos domingos (1,6%).

Regiões. O resultado final apresenta dados diferentes de acordo com as regiões pesquisadas. Na área do calçadão da Rua 7 de Setembro, que concentra boa parte do comércio popular de São José, a preocupação com a segurança é maior do que a média e fica em 23,4% dos comerciantes consultados. Saúde (15,3%) e educação (14,8%) são as outras duas maiores preocupações dos lojistas daquela área.

Já os comerciantes da rua 15 de novembro, que fica perto do calçadão, consideram a falta de local para estacionamento como a principal preocupação. O tema foi lembrado por 21,9% dos entrevistados, seguido pelo trânsito e desemprego, com 18,8% cada. A questão da segurança vem em seguida, com 15,6%.

No eixo da avenida Andrômeda, na zona Sul e uma das mais movimentadas da cidade por conta do comércio, a segurança volta a ser a principal preocupação dos comerciantes consultados, chegando a 20,3%, seguida da saúde (18,4%) e do desemprego, com 16,5% das citações.

A pesquisa da Unitau também ouviu os lojistas dos shoppings. No CenterVale, a segurança é a principal preocupação dos lojistas, com 20,8%, seguida pelo desemprego (17,2%). No Vale Sul, o desemprego é a principal preocupação, com 20,2%, seguido de perto pela segurança (19,9%) e pela saúde (18,1%).

Balanço. O vice-presidente executivo da Associação Comercial, Humberto Dutra, considera que a pesquisa tem como principal objetivo alertar o poder público a definir prioridades em seus projetos. “O esforço da ACI em buscar parcerias com a Polícia Militar e a Secretaria de Defesa do Cidadão, para reforçar a segurança das áreas de comércio da cidade, vai ao encontro desses números”, disse, por meio da assessoria de imprensa.