Secretários deixam de ter veículos exclusivos em São José

São José dos Campos

Com projeto de reduzir a frota oficial, o governo Felicio Ramuth (PSDB) baixou ontem uma nova regra para utilização dos carros da administração. Os secretários, a partir de agora, deixam de ter carro e motorista exclusivos.

Os responsáveis pelas pastas irão compartilhar os veículos com os demais servidores. Segundo a administração, também não haverá o serviço de busca e retorno para a casa. Todo funcionário público que precisar de um carro vai precisar requisitar no setor de Tráfego da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças. O chamado deve ser aberto por meio de telefone ou via e-mail.

Com relação às viagens, o pedido ao setor de Tráfego deve partir do diretor de departamento ou do próprio secretário que pretende utilizar o serviço. O novo regramento faz parte do programa “Economia se faz no Dia a Dia”, que prevê ações e medidas para contenção dos gastos.

O pacote de medidas de contensão de gastos foi oficializado em 2 de janeiro, por meio de quatro decretos publicados no Boletim do Município.

Corte. O decreto de maior impacto nos cofres públicos trata do contingenciamento linear de 15% no orçamento das secretarias, exceção feita às despesas nas áreas de saúde e educação.

Para atingir a meta, os secretários serão obrigados a economizar água, combustível, energia elétrica e telefone. A contratação de prestadores de serviço deverá respeitar os recursos pré-estabelecidos no orçamento.