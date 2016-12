Seade traça 'raio-x' da crise no mercado de trabalho da região

Home

Quais são as profissões que mais fecham vagas? E as que mais contratam? Que setores estão enfrentando a pior crise? Indústria? Comércio? Construção Civil?



Xandu Alves

São José dos Campos

Ocupações menos exigentes de especialização e escolaridade e de maior rotatividade no mercado de trabalho tiveram melhor saldo de emprego na RMVale no terceiro trimestre deste ano, como aponta pesquisa do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Foram contratados no período, entre julho e setembro deste ano, 42.654 trabalhadores e desligados 44.849 empregados na região, com saldo negativo de 2.195 postos de trabalho.

Entre as atividades com mais admissões e melhor saldo positivo de emprego, estão a de faxineiro (1.909 contratações / 1.614 demissões / saldo positivo de 295), alimentador de linha de produção (1.121 / 925 / 196), atendente de lojas e mercados (582 / 471 / 111), embalador (341 / 245 / 96), atendente de lanchonete (1.095 / 1.012 / 83), ajudante de motorista (391 / 311 / 80) e servente de obras (2.248 / 2.178 / 70).

A ocupação de melhor saldo no período foi a de montador de veículos, com 402 contratações e 42 desligamentos, saldo de 360. “A partir da análise da movimentação de admissões e desligamentos”, avaliou o Seade no levantamento, “podem ser obtidos indicativos sobre as áreas profissionais e, eventualmente, com maiores necessidades de qualificação de pessoal”.

Negativo. No lado oposto, as ocupações que tiveram maior saldo negativo na região, de julho a setembro, foram as de almoxarife (432 admissões / 905 demissões / saldo negativo de -473), carpinteiro (272 / 491 / -219), vendedor de comércio varejista (3.116 / 3.331 / -215), pedreiro (1.104 / 1.319 / -215) e operador de caixa (1.029 / 1.185 / -156).

O estudo do emprego formal na RMVale, apontou o Seade, revela “elevadas movimentações de admissões e desligamentos, características dos mercados de trabalho do país”. A região perdeu mais de 20 mil empregos em um ano (leia texto nesta página).

Dentro da RMVale, ainda segundo o Seade, os cortes foram assim divididos: São José dos Campos (-11.488), Taubaté (-7.211), Cruzeiro (-818) e Guaratinguetá (-683).

Indústria lidera perda de empregos

A eliminação de 2.195 empregos formais na RMVale, no terceiro trimestre de 2016, significou uma queda de 0,4% no estoque de vagas comparado ao do segundo trimestre de 2016. Na comparação com o terceiro trimestre de 2015, o fosso é maior: 3,7% de retração. Foram perdidos 20.096 empregos, com estoque alcançando 527.443 vagas no final de setembro deste ano.

De acordo com o Seade, quem mais demitiu na região, em um ano, foi o setor industrial, com eliminação de 6.794 vagas, queda de 5,7%. A área de serviços vem logo em seguida, com a perda de 6.703 postos de trabalho, redução de 2,7%. O comércio perdeu 3.269 empregos em um ano, -2,6% de diferença. A construção civil cortou 2.869 vagas, o que representou -7,6%.