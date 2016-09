Saúde e emprego são maiores gargalos em São José e Taubaté

Home

Opinião é dos eleitores dos dois maiores municípios da região, que foram ouvidos recentemente pelo Ibope e pela Mind. Nas duas cidades, a saúde pública foi citada como maior problema por 50% das pessoas

Resolver os problemas na saúde pública, geração de emprego, segurança e transporte serão os principais desafios dos futuros prefeitos de São José dos Campos e Taubaté a partir de 2017.

Essas são áreas nas quais os eleitores das duas cidades enfrentam as maiores dificuldades do dia a dia, segundo pesquisas realizadas recentemente. A saúde é, de longe, o maior gargalo nos dois principais municípios da região.

Em São José, 50% dos entrevistados pelo Ibope disseram que o principal problema da cidade está neste setor. Em Taubaté, segundo a Mind, o índice chega a 49%. Na pesquisa anterior, realizada em agosto, saúde já aparecia como a principal preocupação do eleitorado. de São José. Dos entrevistados, 43% revelaram que estavam insatisfeitos com o serviço oferecido pela administração. A Mind não fez sondagem a esse respeito em agosto.

Emprego. Em segundo lugar, com boa margem de diferença, aparece geração de emprego. O percentual de eleitores preocupados com a área atinge 13% em São José. Em Taubaté, são 10%. O economista Luiz Carlos Laureano diz que esse setor, embora dependa da economia nacional, pode ser melhorado pelos prefeitos.

O terceiro lugar traz diferenças nas duas cidades. Os joseenses consideram segurança pública (11%) o terceiro maior gargalo. Os taubateanos, trânsito (8%). Educação, transporte público, corrupção, impostos e calçamento de ruas são outras áreas preocupantes para os entrevistados (confira arte nesta página).

Esse levantamento tem servido de base para os candidatos apresentarem suas propostas na campanha eleitoral no rádio, na televisão e nas redes sociais. O tema saúde, não por acaso, é o mais explorado pelos postulantes em suas propagandas, além de virar alvo de ataques de concorrentes de oposição ao governo.

Pesquisas. O Ibope em São José ouviu 602 eleitores entre os dias 11 e 14 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) sob o protocolo SP-09176/2016.

Já em Taubaté, a Mind entrevistou 600 eleitores entre os dias 17 e 19 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE-SP com o número 07716/2016. Em ambos os levantamentos, a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Economia: busca por diversidade

Das principais preocupações do eleitor, geração de emprego é uma das que menos dependem da ação do prefeito. O economista Luiz Carlos Laureano, da Unitau (Universidade de Taubaté), destaca que essa área depende do desempenho da economia nacional.

Apesar disso, ele afirma que os futuros prefeitos podem contribuir para aumentar a oferta de empregos. “Geração de emprego aparece em segundo lugar por conta do momento. Isso é no contexto geral. É no Brasil inteiro. Afeta todas as cidades”, declarou o economista.

“O que acontece é que São José e Taubaté são estritamente industriais. É preciso se diversificar. Apostar em outro segmento. Investir em outros setores, como agricultura familiar, turismo e capacitação de jovens. Apoiar as micro e pequenas empresas para que elas não fechem em um ou dois anos também é importante”, opinou Laureano.

Top10 - São José

1º: Saúde (50%)

2º: Geração de emprego (13%)

3º: Segurança pública (11%)

4º: Transporte coletivo (5%)

5º: Educação (4%)

6º: Trânsito (4%)

7º: Impostos (2%)

8º: Corrupção (2%)

9º: Habitação (1%)

10º: Assistência social (1%)



Top10 - Taubaté

1º: Saúde (49%)

2º: Geração de emprego (10%)

3º: Trânsito (8%)

4º: Educação (7%)

5º: Segurança (6%)

6º: Calçamento de ruas (6%)

7º: Transporte coletivo (3%)

8º: Corrupção (3%)

9º: Impostos e taxas (2%)

10º: Assistência social (1%)