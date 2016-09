Satélite do ITA está pronto para o lançamento

Home

- 13:05

Redação

O nanossatélite ITASAT do (Instituto Tecnológico Aeroespacial) está pronto para voo e integração no dispositivo de lançamento (QuadPack).

Uma equipe do ITASAT composta por quatro engenheiros esteve em missão na Holanda para finalizar a preparação do nanossatélite no período de 29 de agosto a 2 de setembro deste ano.

Lançamento. Integrado com êxito no dispositivo QuadPack, o nanossatelite agora aguarda a confirmação da data de lançamento pelo Falcon-9 inicialmente previsto para o fim de outubro.

Se o adiamento for maior que cinco meses, outra etapa deverá ser organizada para recarregar as baterias do satélite, que a principio está preparado para desempenhar sua missão em órbita.