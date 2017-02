Saque do FGTS inativo pode beneficiar 470 mil na RMVale

Home

Calendário foi divulgado pela Caixa Econômica nesta terça-feira; em todo o país mais de 30 milhões poderão sacar o valor

Mais de 470 mil moradores da RMVale poderão sacar pagamentos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) inativo. A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira o calendário da saques, e os valores estarão disponíveis entre março e julho.

De acordo com a Caixa, os beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão fazer o saque já no mês de março. Nascidos em outros meses também seguem um calendário específico, até os nascidos em dezembro, que receberão o pagamento no dia 14 de julho.

Somente nas 39 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, um total de 472.777 pessoas serão beneficiadas. Em todo o país, R$ 43,6 bilhões serão disponibilizados aos beneficiários. “É um recurso importante que ajuda na economia. Ao todo são mais de 30 milhões de trabalhadores em todo o Brasil, que podem guardar, aplicar, usar para pagar dívidas”, afirmou o superintendente regional da Caixa, Ademar Luis Zanoto Junior.

Saques. O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS. Antes, o trabalhador somente poderia sacar caso permanecesse três anos fora do Regime do FGTS ou em caso de aposentadoria, utilização para moradia ou determinadas doenças previstas em lei.

As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação. Ou seja: o saque de contrato de trabalho vigente só pode ocorrer nos casos de demissão sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo.

A Caixa criou em seu site uma página especial e um serviço telefônico para tratar das contas inativas. O banco orienta os trabalhadores a acessar o endereço www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar para 0800-726-2017, para que possam, de forma personalizada, saber valor, data e local mais convenientes para os saques.

“A gente recomenda que todos façam a consulta antes, para terem todos os detalhes e saberem qual é a melhor alternativa para fazer o saque”, afirmou Zanoto. Os beneficiários também podem acessar o aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas inativas.

Beneficiário tem quatro opções

Os beneficiários terão quatro opções para recebimento dos valores de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: quem tem conta-corrente na Caixa poderá pedir o recebimento do crédito em conta, por meio do site das contas inativas criado pelo banco.

O saque também pode ser feito em caixas eletrônicos. Para valores de até R$ 1.500, é possível sacar só com a senha do Cartão do Cidadão, mesmo que o beneficiário tenha perdido o documento. Para valores de até R$ 3.000, o saque pode ser feito com Cartão do Cidadão e a respectiva senha.

Os valores do FGTS inativo também podem ser retirados em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Neste caso, o beneficiário vai precisar do Cartão do Cidadão, da respectiva senha e de um documento de identificação.

Há, ainda, a possibilidade de retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. Os documentos necessários são o número de inscrição do PIS e o documento de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante da extinção do vínculo (carteira de trabalho ou termo de rescisão do contrato de trabalho).