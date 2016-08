Santos perde em casa para o Figueirense

Home

- 18:21

Na despedida de Gabriel, o Gabigol, que irá jogar na Internazionale de Milão, o Santos erdeu para o Figueirense, por 1 a 0, na manhã deste domingo, na Vila Belmiro.

O atacante entrou apenas depois do intervalo, mas não conseguiu evitar a derrota do time paulista, que, assim, estacionado nos 36 pontos, perdeu a oportunidade de voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória catarinense foi de Rafael Moura, de pênalti, aos dois minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Figueirense sai momentaneamente da zona de rebaixamento (e agora precisa torcer contra o Internacional, diante do Sport na Ilha do Retiro, na noite deste domingo, para encerrar a rodada fora do Z-4).