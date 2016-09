Samu recebe média de 160 trotes por dia em São José

Home

Bruna Soares

São José dos Campos

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebeu média de 160 trotes por dia em São José dos Campos no último mês. Apenas em agosto, foram 4.899 trotes contabilizados, o que representa 33% das chamadas telefônicas recebidas pela Central de Regulação. Desde que foi implantado em São José, o índice de trotes gira em torno de 30% ao mês.



Para o médico Fernando Fonseca, coordenador do Samu, o número alto de trotes atrapalha o atendimento. "Cada vez que atendemos um trote, uma pessoa que realmente precisa do serviço pode não estar conseguindo ligar. Isso é muito sério", disse.



Segundo ele, a maioria dos trotes ocorre nos horários de entrada e saída das escolas e as chamadas são feitas de telefones públicos. O trote é crime previsto no Código Penal Brasileiro que, no artigo 266, prevê detenção de um a seis meses para quem o pratica.



No caso de menores cometerem o delito, os pais ou responsáveis podem ser responsabilizados. A agilidade pode ser prejudicada quando o serviço fica carregado com falsas chamadas.



Atendimentos. Completando dois anos de existência na cidade, o Samu já realizou mais de 35 mil atendimentos, no último mês as equipes do serviço efetuaram 2.379 socorros. Os chamados mais frequentes são os casos clínicos, que correspondem a cerca de 70% das ocorrências (dor no peito é a mais comum), seguido por traumas (20%), casos psiquiátricos (5%) e atendimentos obstétricos (3%).



Quanto ao destino dos pacientes atendidos pelo Samu, a principal porta de entrada é o Hospital Municipal (34,5%), seguido pelo Hospital Clínica Sul (16,5%), as UPAs 24h (que, juntas, recebem 40%), UPA Saúde Mental (7,5%) e hospitais particulares (1,5%).



Para a realização dos atendimentos a cidade possui nove ambulâncias, sete bases e uma Central de Regulação. A equipe do serviço é composta por 119 profissionais (32 médicos, 10 enfermeiros, 41 técnicos de enfermagem e 36 condutores de veículos de urgência).