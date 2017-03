Samu de Taubaté registra 45 trotes por dia

Home

- 15:06

Das 25.131 chamadas para o telefone 192 nos primeiros três meses de serviço, 4.136 (16,45%) foram identificadas como trotes

Redação

Taubaté

Nos três primeiros meses de serviço, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebeu uma média de 45 trotes diários.

O levantamento foi feito pelo Cisamu, consórcio que gerencia o Samu em nove cidades: Taubaté, Campos do Jordão, Tremembé, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.

Desde o início das atividades nessa região, em 24 de novembro do ano passado, foram feitas 25.131 chamadas para o telefone 192, das quais 4.136 identificadas como trotes. Isto representa 16,45% no universo total de chamadas no período.

Identificação. Segundo o Cisamu, os responsáveis pelos trotes podem ser identificados e punidos. “Todas as chamadas são rastreadas e identificadas. De acordo com o artigo 266 do Código Penal, o trote é considerado crime”, informou o consórcio.

“Apesar disto, a coordenação do Samu busca promover a conscientização sobre a importância do serviço por meio de contato telefônico no número identificado”, completou.

“Em alguns casos, as ligações são feitas de orelhões. Em outras ocasiões, crianças acabam usando o telefone sem a permissão dos pais”, concluiu o comunicado.