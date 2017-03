'Salve’ do PCC contra o Comando Vermelho é investigado

Home

Justiça determina que Estado apure a informação de que o grupo está mapeando os rivais no Estado

A Justiça solicitou que a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) investigue um possível 'salve' emitido pela liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital) para mapear integrantes do Comando Vermelho no Estado.

A decisão foi publicada no Diário Oficial. Em um pedido de um advogado cuja cliente se sentia ameaçada, o magistrado Xavier de Souza afirma que há 'iminente risco de morte de detentos pertencentes a outras organizações criminosas'. Ela está no presídio de Presidente Venceslau.

Na sequencia, ele pede que a SAP faça uma investigação para apurar uma ordem do PCC, que teria sido interceptada por setores de inteligência das forças de segurança, para que fossem mapeados nos presídios paulistas para saber quantos integrantes do CV estão presos no estado de São Paulo.

Em janeiro, o Estado determinou a transferência de presos ligados ao CV que estavam a RMVale, região com forte influência do PCC. O objetivo da medida foi o de evitar confrontos entre as organizações criminosas, como tem ocorrido em cadeias na região Norte.

No Vale do Paraíba, 7 dos 12 presídios têm o domínio interno dos ‘irmãos’, apelido dado para membros da quadrilha paulista, principal facção criminosa do país, nascida em 1993 em Taubaté. A região possui atualmente 10.490 vagas e 16.321 presos.

Crime. Em seu estatuto, o PCC diz que o dinheiro arrecadado junto aos seus integrantes é investido na 'assistência' aos bandidos e na 'guerra' contra os inimigos. Organização criou um fundo milionário, com cobranças de taxas junto a seus ‘irmãos’.

A transferência de presos começou em outubro de 2016, após a morte de 17 presos em rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, fruto de uma briga entre o PCC e o Comando Vermelho.

Outro lado. Questionada, a SAP informou que todos os esclarecimentos solicitados foram prestados à Justiça.