Salários da Orquestra Sinfônica chegavam a R$ 15 mil

20:56

Caíque Toledo

São José dos Campos

A Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), entidade que cuida da Orquestra Sinfônica de São José, divulgou uma nota oficial com um levantamento sobre as apresentações e público da Orquestra Sinfônica em São José no ano de 2016, além dos salários dos membros da OSSJC.

O levantamento afirma que a Orquestra fez 68 apresentações no ano de 2016, para um público total de mais de 35 mil pessoas. Os dados mostram que os integrantes da Orquestra recebiam valores entre o piso, de R$ 1.459,08 e o teto, de R$ 15.372,37. “Todos os processos de contratação pertinentes a OSSJC foram realizados por meio de processos de seleção públicos, disponível para musicistas de qualquer localidade”, diz a nota, afirmando que os os inscritos foram avaliados 'por uma banda competente'.

Polêmica. Na última segunda-feira, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) anunciou o fim do contrato entre a prefeitura de São José e a Afac. O tucano afirma que a Orquestra custa R$ 2,5 milhões anuais aos cofres públicos, e a decisão gerou muito debate entre a população.

"O valor da FCCR [Fundação Cultural Cassiano Ricardo] irá para a FCCR e o da Educação para a Educação. Mas mantendo essas verbas nas pastas, não precisaremos fazer aportes extras (de verbas não carimbadas) nelas. Assim, poderemos investir recursos em áreas que estão precisando mais. Como a saúde", disse o secretário de Governança da prefeitura de São José, Anderson Farias Ferreira, em entrevista ao O VALE.

"Esse valor [R$ 2,5 milhões] é o que precisamos, por exemplo, para colocar em dia as dívidas de exames laboratoriais ou atender com exames mais de 30 mil pessoas. Temos ao menos R$ 15 milhões em dividas apenas no sistema de atendimento na saúde", afirmou.

Em atenção à imprensa e à sociedade, A AFAC (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), como organização social de cultura sem fins lucrativos gestora da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, vem a público por meio desta nota, esclarecer a especulação referente à remuneração dos musicistas que compõe à OSSJC. Todos os processos de contratação pertinentes a OSSJC foram realizados por meio de Processos de Seleção Público, disponível para musicistas de qualquer localidade, aberto à população via edital publicado no jornal de maior circulação na região e no site. Os inscritos foram avaliados por uma banca competente que analisou quesitos técnicos e documentações admissionais. Quanto a política de remuneração desses, a AFAC segue como parâmetros as práticas salariais dos demais conjuntos orquestrais existentes no Brasil, com o piso salarial de R$ 1.459,08 e teto de R$ 15.372,37, sendo os direitos trabalhistas resguardados pelo regime CLT. A AFAC reitera os agradecimentos pelo apoio à cultura da cidade e segue à disposição para demais esclarecimentos.