Sabatina reúne dois candidatos a prefeito de São José

Home

- 13:55

Da redação



O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o jornal O VALE, realiza na noite desta segunda-feira (5) um “Encontro com os candidatos a prefeito” de São José dos Campos, na sede do Ciesp.



Nesta semana, os convidados serão os candidatos Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos Oliveira (PEN). O debate será das 19h às 21h30.

A sabatina será dividida em quatro blocos de 38 minutos.



Candidatos. Claude Mary de Moura (PV) e Felício Ramuth (PSDB) foram os primeiros participantes do debate. Na semana que vem, será a vez do atual prefeito, Carlinhos Almeida.



O debate será transmitido, ao vivo, pelo site do O VALE.