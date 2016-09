Sabatina reúne candidatos à prefeitura de Jacareí

Home

Com o objetivo de contribuir para o debate político e a escolha dos eleitores e fiéis da Diocese de São José, Pastorais e Movimentos realizam, na próxima segunda-feira (19) às 20h, um encontro com os oito candidatos que concorrem a prefeitura de Jacareí no pleito deste ano.



O encontro, que será na Faculdade Anhanguera de Jacareí, é promovido por Pastorais e Movimentos da Diocese de São José dos Campos, sendo eles: Centro Diocesano de Pastoral, Faculdade Católica de São José dos Campos, Conselho Diocesano de Leigos, Comissão Sócio Política, Escola de Política e Cidadania, AESI (Associação Ensino Social da Igreja Leão XLLL) e Jornal Expressão, com apoio da Rádio Mensagem e transmissão da Rede Diocesana de Rádio ao vivo.



O encontro é aberto a fiéis, eleitores e moradores das duas cidades. Para participar é preciso se inscrever pelo e-mail: centrodepastoral@diocesesjc.org.br. Informações pelo telefone: 3928- 3912