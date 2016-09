São Paulo é confirmado na Copa Flórida, em janeiro

Home

- 16:39

Gazeta Press

São Paulo

Mais um brasileiro participará da Copa Flórida na temporada de 2017. Anunciado como grande novidade em coletiva nesta quinta-feira, o São Paulo também estará presente na próxima edição.



Além do Tricolor paulista, o Milionários, da Colômbia, e o Shanghai SIPG, da China, equipe do brasileiro Hulk, foram anunciados como outras novidades da competição. Corinthians, Vasco, Flamengo, Internacional e Atlético-MG também participarão.



Tendo participado das outras duas edições, o Bayer Leverkusen novamente jogará o torneio. Wolfsburg (Alemanha), River Plate (Argentina), Barcelona de Guaiaquil (Equador) e Tamba Bay Rowdies (Estados Unidos) são as outras equipes confirmadas.



Disputado desde 2015 na Flórida, nos Estados Unidos, a copa homônima reúne diversas equipes do futebol mundial. Em sua primeira edição, o alemão Colônia foi o campeão, com o Corinthians na terceira colocação e o Fluminense na quarta.



Na última edição do campeonato, o Atlético-MG venceu suas duas partidas e ficou com o título, enquanto Internacional acabou na terceira posição e o Corinthians amargou o quarto lugar.