São Paulo confirma contratação do meia Jean Carlos, ex-Vila Nova

O São Paulo confirmou no início da noite desta quinta-feira a contratação de Jean Carlos. Destaque do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, o volante chega por empréstimo válido até o Campeonato Paulista de 2017, com possibilidade de prorrogação do vínculo, para reforçar o carente setor de meio-campo do time.



Desde o último sábado, o jogador já treina em tempo integral no CT da Barra Funda. O meia, no entanto, sente um desconforto na coxa direita e faz um trabalho à parte para aprimorar a forma física. Ele deve se juntar ao restante do elenco já no início da próxima semana.



Com 24 anos de idade, Jean Carlos foi revelado pelo Marília em 2005. Na sequência, teve uma passagem de três anos sem brilho pelo Palmeiras e foi contratado pelo São Bernardo em 2013. O jogador começou a chamar a atenção do São Paulo no campeonato estadual deste ano, quando se destacou, fazendo um gol e dando uma assistência, na vitória do time do ABC sobre o Tricolor.



Depois do fim do Paulistão, o volante foi emprestado ao Vila Nova e vinha se destacando com boas atuações pela equipe goiana na Série B, tendo feito três gols e dado oito assistências. Jean Carlos é uma esperança de Ricardo Gomes para reforçar o setor do meio-campo do São Paulo que sofre com a falta de opções. Atualmente, o treinador conta com Cueva, Daniel e Michel Bastos para o setor.