São Paulo acerta com artilheiro do Paraná e mira Rildo

Enquanto Ricardo Gomes prepara a equipe do São Paulo para o clássico desta quarta, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, a diretoria tricolor corre para reforçar o plantel e dar mais opções ao treinador. Nesta terça-feira, o clube se acertou com Robson, artilheiro do Paraná Clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 25 anos só precisa ser aprovado nos exames médicos para assinar o contrato.



O vínculo será de empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Autor de oito gols em 20 partidas na segundona, o campineiro Robson vive boa fase nesta temporada depois de também aparecer com destaque no São Caetano em 2015, quando marcou 53 gols em 55 jogos.



Com 1,76m, Robson tem atuado como ponta, pelas beiradas do campo e pode se tornar uma concorrência a Kelvin, titular absoluto, mas que não marca um gol há cinco meses e tem apenas dois anotados em 2016. Porém, jogar como centroavante não seria uma novidade para a nova aposta tricolor para acabar com a má fase.



Além de Robson, o São Paulo deve anunciar e apresentar mais dois reforços até quinta-feira. O mais próximo é Jean Carlos, outro destaque da Série B. Os três gols e as oito assistências pelo Vila Nova-GO chamaram a atenção dos dirigentes do Morumbi, que devem comprar o atleta, que pertence ao São Bernardo, e compensar o time de Goiânia, que perderá o jogador antes do fim do contrato de empréstimo.



Já o atacante Marquinhos, encostado no Internacional, depois de ficar a uma assinatura de se transferir ao Tricolor, viu sua situação esfriar por causa de uma lesão que o deixará de fora dos gramados por pelo menos uma semana. O São Paulo ainda estuda se vai manter a ideia de reforçar o grupo com o ex-jogador de Cruzeiro e Palmeiras.



RILDO - O São Paulo fez nesta terça-feira uma nova proposta pelo atacante Rildo, emprestado pela Ponte Preta ao Corinthians, e está perto de contar com o jogador. A oferta foi enviada ao Alvinegro pouco antes do treinamento realizado pelos jogadores no CT Joaquim Grava, nesta tarde, e fez com que o jogador nem sequer fosse a campo na atividade. De acordo com a assessoria, porém, ele sofreu uma nova lesão na coxa direita e por isso não esteve na movimentação.



Inicialmente, a ideia era que o empréstimo da Ponte para o Timão fosse repassado para o São Paulo até o final desta temporada, quando acaba o contrato de Rildo com a Macaca e o seu empréstimo para o clube do Parque São Jorge. Ambos os lados envolvidos, porém, exigiram uma recompensa dos são-paulinos, motivando a nova proposta.



A negociação esteve perto de acontecer na semana passada, mas o Botafogo tentou atravessar as tratativas e acabou esfriando a transferência. À época, o procedimento foi parecido com o dessa vez, deixando fora dos treinos de campo em meio à recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Assim que a possibilidade de sair diminuiu, ele treinou normalmente no gramado, até surgir essa nova investida do São Paulo.



A diretoria do Corinthians apontava como possível a saída do atleta desde que aparecessem interessados, principalmente por se tratar de um vínculo muito curto (três meses) e apenas por empréstimo. Ainda antes da nova proposta são-paulina, o técnico Cristóvão Borges tinha reconhecido que era difícil a permanência do jogador.



“O Rildo, pelo tempo de contrato, não tem essa possibilidade. Ele está nesse caso por conta disso. Também ainda não fez os sete jogos (limite para jogadores defenderem outra equipe no Brasileiro). O problema é que o clube não consegue segurar alguns jogadores de vez em quando”, observou o comandante.



Sem espaço no Timão devido ao excesso de opções pelas pontas e às sucessivas lesões, que deixaram-no atuar apenas em três partidas no espaço de um ano, o avante surge como uma opção para o Tricolor superar a saída de Centurión, negociado com o Boca Juniors, além de ser um atleta mais experiente do que Luiz Araújo, outra opção para o setor.