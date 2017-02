São Luiz terá o tradicional Festival de Marchinhas

Home

- 11:25

Moradores se unem e folia está marcada para este mês

Paula Maria Prado

São Luiz do Paraitinga

Está confirmado: o 32ª Festival de Marchinhas de São luiz do Paraitinga vai acontecer! O evento, organizado pelos moradores, acontecerá entre os dias 18 e 24 de fevereiro. À frente do evento, Pedro Moradei, dono do restaurante Tempero da Terra, em São Luiz e em Taubaté, em parceria com o Clube de Campo de São Luiz e de pousadas, comerciantes e músicos da região.

“Assim que a Prefeitura anunciou que não teríamos o Carnaval, houve ainda uma tentativa de reunir comerciantes para ver se seria possível fazer ao menos o Festival de Marchinhas. Mas não se chegou a um denominador comum. E logo foi anunciado que não teríamos também o festival”, afirmou Moradei.

Então, moradores se reuniram e resolveram realizar o evento, ainda que sem a ajuda municipal. O valor, antes cotado para R$ 43 mil para um evento em praça pública, baixou para R$ 20 mil com a ajuda dos músicos, que toparam diminuir o seu cachê.

“Estamos contanto ainda com a ajuda de donos de pousadas para que possamos dar uma premiação. Será R$ 2.000 dividido em R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo, R$ 300 para o terceiro e R$ 200 para o melhor intérprete”, explicou.

Inscrição. Compositores poderão se inscrever até o dia 10 nos restaurantes Tempero da Terra (r. cel. Domingues de Castro, 178, em São Luiz, e av. Visconde do Rio Branco, 659, em Taubaté). O regulamento estará fixado nos locais. A piori, o candidato deverá entregar em um envelope a letra da música cifrada, com os dados do compositor, e em um segundo envelope, a música gravada em MP3 ou CD. “Já há inscrições de Taubaté, São Paulo e até de Natal (RN)”, contabilizou Moradei.

No dia 18, acontecerá a eliminatória, em que apenas dez das 16 canções pré-selecionadas seguirão na competição. A final acontece no dia 24.

Verba. Parte dos R$ 20 mil usados no festival será arrecadado com a venda de ingressos para o Festival. Este custará R$ 20 no primeiro lote e estará à venda nos restaurantes Tempero da Terra. “Esperamos contar com a ajuda da população para que consigamos fazer essa 32ª edição do festival”, afirmou.