São José vai pedir novo lote de vacinas contra febre amarela

- 18:05

Daniela Santos

São José dos Campos

Com alta na procura por vacinas contra a febre amarela, a Prefeitura de São José dos Campos informou que semanalmente são solicitadas grandes quantidades à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A quantidade de lotes varia de acordo com a demanda de procura.

Na última quarta-feira (8), 2400 doses foram distribuídas em todas as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) do município da RMVale. Somente no mês de janeiro, foram aplicadas mais de 5 mil doses na cidade.

A Secretaria de Saúde de São José dos Campos comunicou ao O VALE que não foram registrados casos suspeitos e confirmados da doença na cidade até agora.

Atenção. O Ministério da Saúde alerta que a vacina não é recomendada para alguns grupos, como gestantes, pessoas em tratamento contra o câncer, idosos acima dos 60 anos e menores de seis meses. Recomenda-se apenas aqueles que vão para áreas de risco.