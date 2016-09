São José vai ganhar 58 mil novos habitantes na próxima década

Home

Nos próximos 10 anos, cidade deve sofrer novo ‘boom’ demográfico, segundo diagnóstico realizado pela prefeitura para elaborar o projeto do novo zoneamento. Área mais afetada será a oeste, com 23 mil pessoas



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A luta por espaço nas ruas de São José dos Campos vai ficar ainda mais concorrida nos próximos dez anos. A cidade abrirá as suas portas para até 58 mil novos habitantes neste período, segundo projeção da Secretaria de Planejamento Urbano.



Essa nova população supera em quase duas vezes a de Aparecida.

O ‘boom’ demográfico será mais sentido na zona oeste da cidade, onde o crescimento esperado é de 57% em uma década. Os bairros dessa região devem receber até 23 mil moradores.



O estudo considera as áreas vazias no município, sujeitas a construção de novos apartamentos. Esse diagnóstico da prefeitura ajudou na elaboração da nova Lei de Zoneamento, em discussão na Câmara desde outubro do ano passado.



Com esses dados, a administração definiu o EPCA (Estoque de Potencial Construtivo Adicional) em cada região da cidade. A zona sul, área mais adensada do município, tem crescimento populacional projetado de até 10%. Nos próximos 10 anos, a região poderá ganhar até 12.500 novos moradores.



Na região leste, o avanço demográfico deve atingir 13% em uma década, atraindo mais 10.000 habitantes. O centro (7.500 novos moradores) e a zona sudeste (5.000) completam a lista.



Outorga. A partir desses dados, a administração instituiu no zoneamento os limites para o adensamento em cada região de São José. Essa limitação se dará pela outorga onerosa, um mecanismo que permitirá ao empreendedor construir acima do limite permitido para sua área mediante o pagamento de contrapartida.



Cada região da cidade terá um ‘estoque’ de metros quadrados que poderá ser utilizado nessas situações. Sempre que um investidor recorrer à outorga, um decreto será publicado detalhando o projeto aprovado e o saldo remanescente. A zona oeste, portanto, terá o maior saldo.



Polêmico. O crescimento populacional divide opiniões em diversos setores da cidade. Enquanto o prefeito Carlinhos Almeida (PT) bate na tecla que a nova Lei de Zoneamento “leva em conta a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico”, ambientalistas pregam exatamente o contrário.



“O projeto prioriza a verticalização e o adensamento para atender às construtoras e o setor imobiliário de São José”, disse o ambientalista José Moraes Barbosa, membro do Fórum Permanente em Defesa da Vida.



Projeto deve ser votado antes das eleições municipais



O projeto da nova Lei de Zoneamento, em debate na Câmara de São José, está prestes a ser votado. O presidente da Câmara de São José dos Campos, vereador Shakespeare Carvalho (PRB), espera levar o texto a plenário até o primeiro turno da eleição municipal, marcado para 2 de outubro.



Shakespeare, candidato a prefeito, evitaria assim críticas do setor empresarial, que o acusa de retardar a votação do texto, enviado à Casa pelo prefeito Carlinhos Almeida em 13 de outubro do ano passado.



O projeto, no entanto, divide os vereadores. Para ser aprovado em plenário, será necessária a maioria absoluta, ou seja, 14 votos favoráveis entre os 21 parlamentares da Casa.



Plano. Paralelamente ao debate sobre a nova Lei de Zoneamento de São José, o governo Carlinhos Almeida vai iniciar a discussão pública sobre o Plano Diretor.

A primeira oficina sobre o Plano Diretor acontecerá em 17 de setembro, às 9h, no Centro Esportivo João Molina, no distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos.