São José vai ao ABC em busca de mais um título dos Jogos

Home

- 03:42

Campeã em 2014, cidade da região quer ficar ao menos entre os três melhores colocados



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Campeã em 2014 e vice em 2015, São José dos Campos é mais uma vez apontada como uma das favoritas ao título dos Jogos Abertos do Interior, que em 2016 serão disputados em São Bernardo do Campo, no Grande ABCD, oficialmente entre 10 e 24 de setembro.

As competições para valer começam mesmo na quarta-feira. Nesses primeiros dias, as delegações aproveitam para se instalarem no local. Também acontecem os congressos específicos de cada modalidade.

Os joseenses vão com tudo para os Abertos. Única cidade do Vale do Paraíba na Primeira Divisão, formada por 14 delegações (as demais disputam a Segunda Divisão), São José espera novamente brigar pelos primeiros lugares.

Números. Segundo a Secretaria de Esportes, 672 pessoas na equipe de apoio da cidade, que terá 272 atletas no masculino, 225 no feminino e 88 integrantes das comissões técnicas das modalidades. No total, São José dos Campos vai competir em 49 modalidades (incluindo o masculino e o feminino).

Mais uma vez, um dos adversários a ser batido é São Bernardo, a cidade-sede e justamente a atual campeã. Porém, segundo o chefe da delegação joseense, Antônio Carlos Silvério, a equipe está preparada para ganhar. “Nos preparamos com muito empenho. Estamos muito perto de São Bernardo e Piracicaba, as outras duas forças principais dos Jogos Abertos”, afirmou em entrevista ao OVALE nesta sexta-feira.

“Conquistar o título depende de uma série de fatores, como a inspiração do atleta ou da equipe naquele dia de competição. Mas nós estamos preparados”, disse.

Segundo o dirigente, as equipes de basquete e vôlei masculino, que tiveram seus times adultos desativados nessa temporada, vão continuar fortes na disputa do título das modalidades. “Nosso vôlei e nosso basquete vão competir com um time sub-22. São equipes de muita qualidade”, garante.