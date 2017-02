São José terá atrações no carnaval; Confira a programação

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Neste sábado, a partir das 9h, o tradicional bloco Pirô Piraquara é atração em São José dos Campos.



A concentração acontecerá na Travessa Chico Luiz, ao lado do mercado municipal. O desfile completa 29 anos em 2017 e tem como tradição resgatar o carnaval de rua, trazendo desfiles de foliões e bonecos de carnaval. Os distrito de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier também terão atrações. Confira:



Centro

25 de fevereiro – Sábado

9h - Pirô Piraquara, blocos populares e União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (concentração na Travessa Chico Luiz)



São Francisco Xavier

Praça Cônego Antonio Manzi – 15 às 22h



25 de fevereiro – Sábado

15h – Matinê com brincadeiras

16h – Bloco Popular Malazarte (concentração na Rua 13 de Maio, 506)

16h30 – Som eletrônico e marchinhas



26 de fevereiro – Domingo

15h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Orquestra Possível de São Francisco Xavier

18h – Som eletrônico e marchinhas

18h – Bloco Popular Vai, Vomita e Vorta (concentração na Ilha São Xico)



Eugênio de Melo

Praça Nossa Senhora da Conceição – 14 às 22h



27 de fevereiro – Segunda-feira

14h – Matinê com brincadeiras

16h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Bloco Popular Carnamelo



28 de fevereiro – Terça-feira

14h – Som eletrônico e marchinhas

14h – Bloco Popular Carnamelo



Casa do Idoso Centro

Rua Euclides Miragaia, 508, Centro



24 de fevereiro - Sexta-feira

15h30 – Zumba carnavalesca



Casa do Idoso Sul

Avenida Andrômeda, 2.601, Bosque dos Eucaliptos



24 de fevereiro - Sexta-feira

18h – Baile de carnaval



Casa do Idoso Leste

Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde



24 de fevereiro – Sexta-feira

13h30 às 17h – Grito de carnaval com o grupo Som da Terra