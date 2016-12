São José tem uma multa de trânsito a cada dois minutos

Home

- 06:31

Redação

São José

São José dos Campos registra em média 572 multas a cada 24 horas. Os dados são da pref]eitura: no primeiro semestre deste ano, foram aplicadas 104.160 multas, o equivalente a uma infração registrada a cada dois minutos.

Esse número é 2,48% mais baixo do que o registrado no mesmo período em 2015, em que foram 106.817 multas. Nos seis primeiros meses de 2016, a maior parte foi aplicada com uso de radares (foram 46.450 multas, índice 12,40% menor do que o registrado nos primeiros seis meses de 2015, quando os equipamentos fizeram 53.031 flagrantes).

Em queda. As infrações por excesso de velocidade, a maior causa das multas, caíram 11,7% no período. O segundo maior índice é, segundo a prefeitura, o de infrações aplicadas manualmente (no primeiro semestre, foram 45.079 casos -- número 8,53% maior que o período entre janeiro e junho de 2015, com total de 41.533).