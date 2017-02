São José tem redução de casos de dengue em janeiro

Home

São José dos Campos



Balanço de casos de dengue revela que, no mês de janeiro, São José registrou 43 casos positivos de dengue, número inferior que o mesmo período de 2016, representado por 252 casos



De acordo com o relatório, a cidade teve 43 casos, sendo 3 autóctones - contraídos na cidade - e 3 importados. Os demais estão em fase de definição do local provável de infecção.



A maior incidência é na região sudeste, com 14 casos, seguida das regiões sul (11), leste (8), norte (7), centro (2) e oeste (1). Neste ano, foram registrados 4 casos de chikungunya - todos importados - e nenhum de zika.



Mesmo com a redução dos casos em janeiro, a Prefeitura deflagrou uma grande campanha de combate ao Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A iniciativa visa manter a população em alerta total, uma vez que esta época do ano é a mais propícia à proliferação do inseto.



Combate. Neste sábado (4), a Prefeitura realiza, das 9h às 16h, o primeiro arrastão do ano de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Sessenta e quatro agentes vão visitar cinco bairros da região do Putim, na zona sudeste - Jardim Santo Onofre, Vila Iracema, Jardim São Judas, Residencial Juriti e Conjunto Residencial da Polícia Militar -, totalizando 48 quadras e aproximadamente trêd mil imóveis.



Na próxima semana, será divulgado o resultado da primeira avaliação de densidade larvária de 2017, feita em todas as regiões da cidade. O objetivo do trabalho é checar os níveis de infestação de larvas do Aedes aegypti e nortear futuras ações de combate ao mosquito.