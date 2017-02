São José tem nível aceitável contra o Aedes aegypti

Home

O resultado da nova ADL (Avaliação de Densidade Larvária) realizada em São José no mês de janeiro apontou que a cidade apresentou um índice de 1,0 IB (Índice de Breteau), que mede a infestação do mosquito Aedes aegypti.



Essa classificação é considerada como limite aceitável pelo Ministério da Saúde. Considerando a média de toda a cidade, para cada 100 imóveis pesquisados, um continha larva positiva.



As equipes de controle de zoonoses visitaram 12.497 imóveis de todas as regiões no período de 16 a 30 de janeiro. No mesmo mês do ano passado, o índice foi de 1,4.



Das 16 áreas pesquisadas, oito apresentaram índice de 1 a 4, entrando em estado de alerta e as demais até 1 avaliada como satisfatório. Durante o levantamento, foram encontrados 10.988 recipientes em condições de acumular água, sendo que 6.519 tinham líquido no momento da vistoria e é representada por 59% das casas visitadas.



Arrastão. Mesmo com esse resultado, a prefeitura coloca o município em estado de alerta e intensificará as ações de controle e combate em áreas como a região central, que pontuou 4,6 pontos no índice larvário e inclui bairros como Esplanada, Jardim Apolo, Esplanada do Sol, Vila Ady-Anna, Vila Ema e adjacências.



O mutirão começa nesta sexta-feira (10) e prossegue no sábado (11), das 9h às 16h. Ao todo, 64 agentes vão vistoriar aproximadamente 3.200 imóveis.



Na sexta-feira, o arrastão terá quatro equipes nos bairros Vila Icaraí, Vila Madalena, Jardim Renata, Vila Guaianazes, Jardim Margarete, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Vila Santa Luzia, Vila Rubi, Jardim Azevedo e Jardim Jaci.



No sábado, serão oito equipes, que vão visitar os bairros Esplanada do Sol, Vale dos Pinheiros, Vila Santa Rita, Jardim Esplanada 1 e 2, Jardim Nova Europa, Jardim Apolo 1 e 2, Vila Ema.



Dengue. Apesar do estado de alerta, em janeiro foi constatada baixa circulação do vírus da dengue em São José dos Campos. Foram registrados 43 casos positivos da doença, sendo três autóctones (contraídos na cidade) e três importados. Os demais 37 estão em fase de definição do local provável de infecção.



O número é bem inferior ao encontrado no mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2016, foram registrados 252 casos de dengue. Neste ano, há quatro casos de chikungunya, todos importados, e nenhum de zika.