São José tem alta de 22,9% no movimento de cargas

Aeroporto aposta no programa Vale Flex, que reduz em até 40% as tarifas do trânsito aduaneiro

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A Infraero anunciou nesta terça que o aeroporto de São José dos Campos registrou alta de 22,9% em movimentos de cargas de importação no ano passado, em relação ao ano de 2015.

O terminal de logística de carga (Teca) importou 529 toneladas em 2016, contra 431 toneladas um ano antes. Outro dado expressivo divulgado ontem foi quanto ao mês de dezembro. Em 2016, o terminal de cargas registrou 118,3 toneladas de carga processada. Em dezembro de 2015, foram apenas nove toneladas, uma diferença de 1.214%.

O aumento de movimentação no final do ano contrasta com uma queda de 67,8% registrada pela própria Infraero entre 2012 e 2016, quando o aeroporto teve diminuição no volume de importação.

Incentivo. Em outubro do ano passado, o órgão que administra o aeroporto anunciou o programa Vale Flex, que permite redução de até 40% das tarifas para tentar aumentar a operação no trânsito aduaneiro, em três modalidades diferentes de adesão. “Desde a implantação do programa, já aderiram três empresas para a modalidade de desconto do Vale FLEX Frete Zero.

Outras empresas optaram pelo desconto automático de 40% do Vale Flex e também estão migrando suas operações para o complexo joseense. Outras empresas estão em negociações avançadas para a adoção do Vale FLEX Prime”, afirmou a Infraero, através da assessoria de imprensa.

Passageiros. Na contramão do aumento do terminal de cargas, o de passageiros hoje praticamente não existe mais em São José, embora a Infraero tenha feito um investimento de R$ 16 milhões para ampliar o terminal de embarque.

Quando a Azul Linhas Aéreas operava no local, com voos para Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, o aeroporto chegou a registrar 236.084 passageiros em 2011, contra 84.176 no ano anterior.

Agora aeroporto de São José já perdeu quatro companhias aéreas. Na semana passada, o prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB) defendeu o fim dos voos comerciais e ampliação do espaço para carga e parque de manutenção. “No caso de passageiros, o aeroporto sofre por conta da proximidade com Guarulhos, Campinas e até Brasília”.