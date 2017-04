São José retoma trabalho para conter erosão no Rio Paraíba

Home

- 20:37

Obras iniciadas em janeiro de 2013, com recursos do PAC, estavam paralisadas por falta de repasses do governo federal

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos vai retomar as obras para conter erosões no bairro Vila Cristina, região norte do município. O trabalho no rio Paraíba, iniciado em 2013, com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), estava paralisado por falta de repasses da União.

A empresa responsável pela continuidade da obra será definida no próximo dia 27. O edital da concorrência pública tem valor global de R$ 2,1 milhões. A vencedora do certame irá realizar a contenção de talude na marginal direita do Rio Paraíba do Sul.

As obras, com prazo de entrega de quatro meses, irão atender aos moradores de áreas de risco do bairro.

Ontem, técnicos da Secretaria de Gestão Habitacional e Obras visitaram o local da obra com as empresas interessadas em concluir os serviços.

Histórico. Em janeiro de 2013, a prefeitura iniciou a obra de contenção de talude na marginal esquerda do rio Paraíba. No local, seriam investidos R$ 6,6 milhões, com recursos do PAC. Os trabalhos de contenção começaram a ser feitos em um trecho de 440 metros. Os serviços, entretanto, foram paralisados em janeiro do ano passado, por conta da descontinuidade dos repasses da União.

A prefeitura, então, pediu à Caixa Econômica Federal a reprogramação do contrato para realizar uma nova licitação. Nesta última etapa, a ser iniciada em maio, a contenção compreende um trecho de 500 metros de extensão, onde as margens serão protegidas por gabiões (caixas de telas preenchidas com pedras), para evitar o avanço da erosão nas proximidades da rua Augusto de Oliveira e Silva.