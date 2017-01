São José recebe verba extra para a Cultura

Home

- 10:44

Felicio Ramuth (PSDB) anunciou a criação de 70 oficinas técnicas e o projeto ‘Músico Cidadão’



Paula Maria Prado

São José dos Campos

Cerca de 70 novas oficinas culturais serão criadas neste ano em São José dos Campos. A medida faz parte do projeto do prefeito Felício Ramuth (PSDB) para a área da cultura na cidade, segundo anuncio feito pelo gestor no final da manhã de ontem (17), em seu perfil no Facebook.

A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. Na manhã de ontem, em uma reunião com a secretária-adjunta de Cultura do Estado, Lucia Camargo, Ramuth, acompanhado por Aldo Zonzini Filho, presidente interino da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), e Fernanda Ribeiro, supervisora de projetos da Fundação, bateu o martelo sobre o convênio proposto pelo Estado para a continuidade do programa Oficinas Culturais em São José.

Noticiado no final do ano passado pelo O VALE, na ocasião do encerramento das atividades da Oficina Cultural Altino Bondesan, a verba já estava destinada ao município. Na época, segundo nota do Estado, o programa passaria por mudanças administrativas “com o objetivo de gerar economia de recursos”.

Assim, em vez da verba ser gerida por uma organização social --no caso, a Poiesis - Organização Social de Cultura--, o programa passa a ser agora realizado em espaços municipais e em convênio com as prefeituras que faziam parte do projeto.

O intuito do Estado, também conforme anunciado na reportagem, é oferecer cursos na área cultural, com oficinas de formação técnica. De acordo com Lucia Camargo, os encontros com os dirigentes de municípios sedes das Oficinas Culturais visam esclarecer como será o funcionamento do convênio para a continuidade do programa.

“Os municípios deverão desenvolver um plano de trabalho que atenda às demandas da população, sendo que a formação técnica na área da cultura será um dos principais focos de atuação”, explicou em nota.

Música. Ramuth anunciou que a medida é o embrião de um projeto chamado “Músico Cidadão”. “Hoje temos o projeto Guri, voltado para a formação de músicos, e vamos conseguir dar um próximo passo, com novos jovens fazendo sua formação musical, para que a gente possa ter uma orquestra jovem e de aprendizado por meio dos músicos do projeto Guri”, disse o prefeito.

Os temas das oficinas ainda serão divulgados. Procurada, a Prefeitura não comentou detalhes sobre o “Músico Cidadão”. Em nota a Secretaria de Cultura do Estado informou que FCCR, a partir de agora, deverá desenvolver um plano de trabalho para contemplar essas oficinas. Este deverá ser entregue em fevereiro para que seja dada a continuidade aos trâmites do convênio entre município e Estado.

O valor que será dado a São José ainda não foi informado, uma vez que o convênio não foi finalizado. Mas sabe-se que deverá ser realizada a mesma quantidade (e carga horária) de atividades que foram produzidas pela OC Altino Bondesan no ano de 2016.

Região. Questionado sobre as outras cidades da região que também eram atendidas pelo projeto com sede em S. José, o Estado informou que “as atividades deverão ser feitas por meio de outra Organização Social, em modelo que ainda está sendo desenvolvido”.