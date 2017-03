São José recebe torneio oficial de boliche neste fim de semana

Home

15:28

Até domingo, cidade recebe pela primeira vez um campeonato da modabilidade, organizado pela Federação Paulista da modalidade e com 21 duplas



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Você gosta de jogar boliche com os amigos no shopping, aos finais de semana, como uma forma de lazer? Pois saiba que a brincadeira é encarada muito à sério para muitos praticantes. Inclusive, é um esporte regulamentado e, em São Paulo, existe até a Federação Paulista de Boliche.

E, neste final de semana, pela primeira vez, São José dos Campos recebe uma competição oficial da modalidade, no Yex Boliche, que fica dentro do Vale Sul Shopping. É a Taça Yex da modalidade, que nos três dias de disputa terá jogos a partir das 8h e é aberta para quem quiser assistir.

Até mesmo os melhores colocados do ranking estadual vão estar presentes no torneio que teve 21 duplas inscritas. “Para participar, o atleta tem que ser federado e ter uma posição no ranking estadual”, explica Caio Araújo Vila Nova, proprietário do boliche em São José e também um dos participantes do evento.

Ele se mostra contente com o sucesso no número de duplas inscritas para o torneio, e com os cadastros encerrados bem antes do início.

Regulamento. As disputas começaram nesta sexta-feira e vão até domingo. Mas, nada de mata-mata. Vai ser campeão aquele que fizer mais pontos. “Será um campeonato no estilo de pontos corridos. A dupla que fizer mais pontos, será campeã”, explica Caio.

Para realizar o torneio, é necessário que o boliche atenda a requisitos da Federação, como medidas oficiais e condições propícias para o condicionamento das pistas. “O boliche é um esporte muito complexo. Nos três dias de disputas aqui em São José, teremos jogos completamente diferentes”, afirmou, na última quinta-feira.

Evolução. Segundo ele, o boliche é um esporte que está em crescimento no Brasil. “Até porque o Brasil tem o atual campeão Pan-Americano de Boliche, o Marcelo Soares. Mas ele não veio no evento em São José”, afirmou.