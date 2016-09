São José recebe show de Marisa Monte

Home

- 14:33

Redação

São José dos Campos

São José dos Campos receberá, no próximo dia 21 de outubro, o show da de Marias Monte. A cantora volta aos palcos em mini turnê nacional e após 20 anos retorna ao Vale em apresentação no Clube de Campo Luso Brasileiro.



A venda de ingressos foi iniciada no último dia 1º de setembro, no Colinas Shopping (2º Piso) e os valores do primeiro lote vão de R$90 a R$400. Também há opção de compra online no site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) com acréscimo de taxa de conveniência. O Salão Nobre do Luso Brasileiro será setorizado em mesas, pista e camarotes somando cerca de três mil lugares.



Marisa Monte é considerada uma das principais cantoras brasileira da atualidade. Prestes a completar 30 anos de carreira, tem em sua trajetória inúmeros prêmios nacionais e internacionais, entre eles quatro Grammy Latinos. De intérprete, tornou-se compositora, produtora, instrumentista, produziu documentários e realizou uma das grandes parcerias da história da música pop nacional ao lançar, em 2002, os Tribalistas, com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes.



Serviço

Show Marisa Monte

Data: 21 de outubro (sexta-feira)

Horário: 22h (abertura dos portões a partir das 20h)

Local: Clube de Campo Luso Brasileiro – Salão Nobre (Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, Km5 - antiga Vargem Grande - São José dos Campos/SP)

Ingressos:

Vendas a partir de 1º de setembro no Colinas Shopping - 2º Piso (Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Vendas online no site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) com acréscimo de taxa de conveniência.

1º Lote (limitado): Pista R$ 90,00; Camarote Open Bar R$ 180,00; Mesa para 4 lugares R$ 1.600,00 (setor 1) e R$ 1.300,00 (setor 2).

Um espumante incluso em todas as mesas dos setores 1 e 2.

Classificação: 18 anos

Telefone ponto de vendas: 12 3911-5484