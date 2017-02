São José recebe primeiro evento de moda plus size

Home

- 09:12

Vale Plus Size acontece neste domingo, entre às 11h e 19h, no Stop Parking Estacionamento

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Neste domingo, acontece em São José dos Campos a Vale Plus, primeira feira de moda plus size do Vale do Paraíba. A feira contará com 24 participantes com marcas que oferecem peças do vestuário dos números 46 a 60.

“Eu tenho blog há 7 anos e sempre tive vontade de reunir o público plus size da região em um evento. Então, uma amiga, Wendi Caires, que tem um ateliê sob medida, We Love Atelie, trouxe a ideia de fazermos uma feira com diferentes marcas do segmento”, contou a blogueira e estilista Débora Fernandes.

Segundo ela, o público regional ainda é tímido. “Essa é uma oportunidade de trazer para cá mais do que moda, mas também empoderamento, autoestima! Uma vez que a moda plus size tem o poder de valorizar a mulher que, por muito tempo, se sentiu excluída da moda”, disse ela.

O que esperar. Produzido em apenas 20 dias --a ideia original foi concebida no dia 15 de janeiro--, o evento contará com aulas de dança durante a tarde e sorteios. Ainda no local, DJ para animar o ambiente e uma praça de alimentação com food trucks. “Todas as marcas estarão vendendo peças promocionais, por uma moda mais democrática. São lojistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e da região do Vale do Paraíba”, afirmou Débora.

De acordo com a estilista, a adesão rápida das marcas surpreendeu até as organizadoras do evento. “Foram todas em uma única manhã. Elas viram em São José dos Campos um potencial”, contou.

São esperadas cerca de 500 pessoas. O local comporta até 700 pessoas circulando por lá ao longo do dia.

Futuro. Depois dessa primeira edição, dependendo do resultado, a dupla planeja expandir o Vale Plus para outros formatos. Por ora, o local escolhido para receber o evento foi o Stop Parking Estacionamento, na rua Maestro Egydio Pinto, 91, Jd. São Dimas, região central de São José dos Campos.

O evento começa às 11h e segue até às 19h. E a entrada é solidária: 1kg de alimento não perecível.