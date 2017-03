São José recebe o 'Possante Fest' neste final de semana

Home

- 11:21

Redação

São José dos Campos



Atenção amantes de carros antigos e clássicos. A Concessionária Veibras, em São José dos Campos, promove, no próximo sábado, dia 18, a partir das 13h, o já tradicional evento 'Possante Fest'.



O atrativo, que nos últimos dois anos chamou bastante a atenção do público, recebe uma exposição que contempla veículos de todas as décadas em que a marca está presente no Brasil e faz parte do projeto Possante Novo que vai escolher um carro antigo para reformar completamente. Assim, aquele carro com aspecto envelhecido, enferrujado, poderá ganhar uma mudança radical.



Será o momento em que os interessados - que podem fazer suas inscrições até essa quarta-feira, dia 15, pelo site www.possantenovo.com.br - precisam levar seus carros até a concessionária Veibras para uma vistoria, junto com o documento do veículo e um vídeo que conte o porquê merecem receber a reforma.



Participação. Os Clubes do Opala e do Chevette já confirmaram presença no evento de carros antigos que celebra a paixão pelos clássicos Chevrolet na cidade. E o evento em São José atrai o interesse não apenas dos que gostam de carro antigo. Afinal, a festa inclui shows de Rock, comida, bebida, Espaço Mulher e Concurso de Pinup girls, entre outras coisas.



Para as crianças, as atrações são a Mini Cidade Chevrolet e o Espaço Kids Decathlon. Celebrando essa história, as pessoas que levarem raridades que contem a história da Veibras também vão concorrer a brindes durante o decorrer do Possante Fest.



O carro antigo mais bonito presente também pode sair ganhando um ano de troca de óleo grátis. Assim, quem tem seu carro clássico bem cuidado vale a pena dar um pulinho até à Veibras na semana que vem, em São José.



Vencedores. No primeiro ano do evento, em 2015, foi reformado um Chevette ano 1977, pertencente a uma senhora apaixonada por esse clássico da Chevrolet. E, no ano seguinte, o vencedor foi um Opala SS 1974, na cor vermelha.



“A Veibras acredita nesta paixão, nas histórias com o automóvel e reformará o próximo Possante Novo”, disse Rafael Davoli, diretor de marketing da empresa, no início do ano, quando a concessionária joseense abriu a pré-inscrição aos interessados.