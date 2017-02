São José recebe novo lote de vacinas contra febre amarela

Home

- 18:22

Redação

São José dos Campos

São José dos Campos recebeu um novo lote de vacina contra a febre amarela. De acordo com a prefeitura, são 2.400 novas doses, e o lote foi encaminhado pelo governo do Estado.



As vacinas estarão disponíveis em unidades básicas de saúde: Vista Verde (leste), Vila Maria (centro), Santana (norte), Jardim Satélite e Morumbi (sul). Cada local receberá 480 doses. Para evitar a perda das doses, já que a vacina tem validade de apenas seis horas após a abertura do frasco, o horário de aplicação é das 10h às 16h.



Na última semana, um lote de 3.000 vacinas foi entregue, mas, segundo o governo, restavam apenas 80, na UBS de Santana, até o fim da tarde desta terça-feira, devido à grande procura.



A imunização contra a febre amarela é prioritária para as pessoas que residem em áreas endêmicas (ou vão viajar para lá) ou onde ocorrem surtos da doença, como Minas Gerais, noroeste de São Paulo e estados do Norte e Nordeste. Em São José dos Campos não há registro de casos.