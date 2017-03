São José recebe neste final de semana a 15ª Tok Dez

Home

- 15:02

Redação

São José dos Campos



São José dos Campos é a terceira cidade do Estado de São Paulo que mais casa pessoas, só perdendo para Campinas e a capital. E é de olho nesse setor aquecido que lojistas se reúnem neste final de semana na maior feira de noivas da região da RMVale, a Tok Dez Exposição e Desfiles, que está em sua 15ª edição.



Serão mais de 70 expositores de empresas regionais e nacionais nas áreas de decoração, serviços, fotos, filmagem, som, buffet e até o tão aguardado --e sonhado!-- vestido de noiva.



"Nosso principal objetivo é facilitar esta especial etapa da vida dos casais oferecendo, em um mesmo local, produtos e serviços de todas as etapas de uma cerimônia. Quem visitar a feira poderá, de forma mais prática, realizar o casamento dos sonhos por meio de fornecedores da melhor qualidade e com preços especiais para a feira", comenta em nota Damira Camboim, idealizadora do evento.



Além de noivas, é claro, interessados em festas de 15 anos, bodas e recepções corporativas também terão espaço garantido nos estandes. E, neste ano, visitantes receberão gratuitamente uma agenda com todas as fases do casamento para ajudar no planejamento dele.



Serviço. A feira acontece hoje (10), sábado (11) e domingo (12), das 14h às 22h, no Espaço Cassiano Ricardo (av.Cassiano Ricardo, 1983, Jardim Alvorada). A entrada custa R$15. Informações: (12) 3941-9177 (www.tokdez.com.br)