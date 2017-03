São José reavalia obras do projeto Novo Centro

Home

Governo Felício Ramuth (PSDB) aponta falhas nas ações realizadas na gestão de Carlinhos Almeida

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Novo Centro está na berlinda. O governo Felicio Ramuth (PSDB) vai revisar o projeto iniciado há exatamente um ano pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). A Prefeitura de São José dos Campos vê falhas nas obras realizadas pela gestão passada. A administração estuda dar novo rumo à proposta de revitalização de áreas degradadas da região central da cidade.

Um exemplo é o Cine Teatro Benedito Alves, na avenida São José, que está fechado para a realização de eventos culturais. O espaço havia sido aberto ao público em junho de 2016.

Segundo a prefeitura, “uma vistoria técnica constatou falhas na execução da obra”. Essas irregularidades estariam sendo corrigidas pela construtora. Outro problema seria a ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). “Nem o restauro foi concluído, por isso não tem recebido atividades culturais”, disse o governo em nota.

Alterações viárias também estão no pacote de mudanças do Novo Centro. A oposição ataca a iniciativa do governo Felicio.

Análise. Presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial), Felipe Cury, disse que o projeto, da maneira como está, não atinge o objetivo de recuperar áreas da região central. “O Novo Centro começou com muita fumaça e pouco fogo. Apresentou resultado muito tímido. É preciso revisar. Mas, agora, está mais fácil. Temos que tornar o centro mais envolvente, algo mais atrativo”, afirmou Cury.

O vereador Fernando Petiti (PSDB) afirma que o Novo Centro só vai resgatar o movimento noturno se houver segurança para os comerciantes. “Acho que é um trabalho em conjunto com a polícia. Para o comércio funcionar 24 horas, é fundamental oferecer segurança aos comerciantes”, declarou o tucano.

Crítica. O líder do PT na Câmara, vereador Wagner Balieiro, atribuiu as mudanças no projeto à disputa partidária. “Essa história de, a cada prefeito que entra, mexer e paralisar as atividades de políticas públicas é muito complicada”, afirmou Balieiro.

“O Benedito Alves foi uma conquista. O PSDB deixou abandonado por 10 anos. Nós conseguimos restaurar. É uma pena ver um espaço bacana sem atividades”, completou.