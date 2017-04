São José quer 'pegar carona' na proposta de BRT do Estado

Home

Felicio Ramuth (PSDB) analisa chance de usar investimento estadual para baratear BRT municipal

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O projeto de implantação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus), em processo de revisão na Prefeitura de São José dos Campos, vai aos poucos se distanciando da proposta original.

O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) analisa a viabilidade de “pegar carona” no projeto do BRT Trivale, desenvolvido pelo governo estadual. O objetivo é baratear os custos da versão municipal do sistema de transporte coletivo.

O empreendimento do Estado, que terá 23 quilômetros de corredores viários, vai interligar São José e Jacareí. O custo estimado será de R$ 230 milhões. O BRT da prefeitura, em contrapartida, prevê um traçado de até 62 quilômetros pelas principais avenidas da cidade, por R$ 800 milhões.

Dividir. A ideia de Felicio Ramuth é compartilhar parte do recurso a ser investido pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) no corredor expresso metropolitano. Dessa forma, seria possível reduzir o custo do projeto de BRT elaborado ainda na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).

“Faremos análises bastante criteriosas em relação aos projetos do BRT e verificar a possibilidade de, em conjunto com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), fazer mais BRT utilizando verba do Estado”, afirmou o prefeito à “RTV”.

“A gente pode pegar uma carona no [BRT] Trivale e fazer com que o projeto da cidade fique ainda mais barato. Temos R$ 800 milhões aprovados pela Caixa para esse projeto [BRT municipal], só que é dinheiro que não cai do céu, precisa ser pago. O prefeito pega como empréstimo e, ao longo de anos, isso precisa ser pago”, completou o tucano.

Trivale. O governo estadual apresentou em março o esboço do BRT Trivale.

O projeto funcional, concluído no fim do ano passado, foi a primeira etapa do empreendimento. Agora, o governo Geraldo Alckmin espera definir a empresa responsável pela criação dos projetos básico e executivo do empreendimento.

Projeto municipal tem falhas, diz governo

O pente-fino do governo Felicio Ramuth no projeto do BRT de São José dos Campos ameaça o futuro do empreendimento na cidade. A prefeitura sustenta que o projeto básico desenvolvido durante a gestão passada possui erros graves no desenho dos 62 quilômetros de corredores e dos terminais de embarque e desembarque.

“Nem oito quilômetros (de corredores) são para BRT. O que estava sendo desenvolvido não era um projeto de BRT. Eram corredores de ônibus com trechos de circulação exclusiva”, afirmou em março o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, em entrevista à rádio “Mix FM”.

Falha. ]“Há estações projetadas pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake, mas o ônibus não consegue fazer curva dentro da estação. Não há espaço suficiente para fazer o embarque e desembarque”, completou o secretário de Mobilidade. O governo não definiu data para apresentar as mudanças no projeto original.