São José quer ampliar a oferta de atendimentos na saúde

Governo espera aumento de internações de pacientes da cidade na Santa Casa



O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), iniciou um esforço de aproximação do governo estadual para tentar ampliar o número de pacientes da cidade atendidos na Santa Casa.

O encaminhamento de pacientes ao hospital é coordenado pelo Estado há 10 anos, por intermédio da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). A prefeitura acredita que, ao estreitar os laços com o governo estadual, será possível garantir que os moradores de São José tenham maior acesso aos 120 leitos disponíveis para o SUS (Sistema Único de Saúde).

Embora as regras do convênio sigam as mesmas desde 2006, o município espera ter maior protagonismo. Hoje, a maior parte dos atendidos é de Taubaté. “Faltava diálogo, entendimento entre as esferas (prefeitura, governo e Santa Casa)”, afirmou o vice-prefeito Ricardo Nakagawa (PMDB), que esteve à frente das conversas com o Departamento Regional de Saúde.

O prefeito Felicio Ramuth esteve na Santa Casa ontem. Ele aposta que o esforço será válido para desafogar o Hospital Municipal. “Vamos compartilhar as vagas com as demais cidades da região. A Santa Casa, com seu serviço de excelência, vai nos ajudar muito com essa parceira”, afirmou Felicio.

Municipalização. Secretário de Saúde no governo Carlinhos Almeida (PT), o médico Paulo Roitberg acredita que a solução definitiva seria a retomada da municipalização do sistema, que deixou de existir em 2006, após um rompimento da prefeitura com o Hospital Santa Casa.

Por conta dessa disputa, o Estado passou a gerenciar os encaminhamentos de pacientes de todas as cidades do Vale do Paraíba. “O que pode melhorar é a inauguração do Hospital Regional, em São José. Mas nessa questão da Santa Casa, na prática, não mudou nada o que já existe hoje. As vagas continuam para outras cidades”, afirmou Roitberg.